因石油供過於求持續以及市場人士擔憂爆發第二波疫情，抵銷全球產油大國減產為油市帶來的支撐，使得國際油價11日（周一）下挫。

周一布蘭特原油期價下挫0.29美元或0.9％，報每桶30.68美元，美國西德州中級原油下挫0.17美元或0.7％，報每桶24.57美元。

隨著多國逐漸解除封鎖，企業開始恢復運作，帶動燃料需求溫和反彈，加上全球石油產量持續下滑，推升油價在過去兩周走揚。不過中國東北和韓國出現可能有第二波感染跡象，引發投資人擔憂，使得油價再度承壓。

(工商 )