總統府發言人丁允恭今日宣布520總統就職儀式，將因疫情需要，從簡進行，總統蔡英文在總統府內宣誓後，前往台北賓館開放空間發表就職演說，邀請卸任元首、縣市首長、各國駐台使節與防疫國家隊一同參與。

520當天上午9點，第十五屆總統與副總統，將在總統府大禮堂宣誓。接著是行政院院長、總統府秘書長、國安會秘書長宣誓，不過這部分需要依照人事任命令發布情況處理，接著送卸任副總統陳建仁離開總統府。

蔡英文10點前往台北賓館戶外空間發表就職演說，隨後在台北賓館接見各國駐台使節。因應國際疫情，今年沒邀請來自海外的貴賓，友邦與友好國家政要將以拍攝影片表達祝賀。

外交部禮賓處指出，致賀影片近期由駐館陸續報回國內，目前正進行剪輯後製，520當天各國駐台使節代表在台北賓館向總統、副總統致賀動線，遵照社交距離相關規範，例如，屆時將用拱手取代過往的握手祝賀。

丁允恭說，出席就職演說現場的，有國內嘉賓與原本就在台的各國使節。同時，現場的人數，依據中央流行疫情指揮中心的指引，也限制在一定的規模，目前邀請賓客人數約在200人左右。

府方今日將發出邀請函，邀請卸任元首、縣市首長、各國駐台使節與防疫國家隊一同參與。

(工商 )