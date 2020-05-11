經濟部統計處公布今年第1季電腦及資訊服務業營業額統計，金額達908億元，較去年同期年增7.3%，金額創下歷年第一季新高，統計處表示，主要是企業用戶電腦軟硬體、5G通訊技術及網路資安等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長。

統計處指出，其中的電腦程式設計業營業額692億元，創下歷年同季新高。不過資訊服務業營業額卻減少，第一季僅216億元，較去年同期年減0.7%。統計處說，主要是新冠肺炎疫情干擾經濟活動，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少。

(工商 )