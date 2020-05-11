遠距需求強 第1季電腦及資訊服務業營業額創新高 13:402020/05/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年第一季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。（圖/取自經濟部網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布今年第1季電腦及資訊服務業營業額統計，金額達908億元，較去年同期年增7.3%，金額創下歷年第一季新高，統計處表示，主要是企業用戶電腦軟硬體、5G通訊技術及網路資安等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長。 統計處指出，其中的電腦程式設計業營業額692億元，創下歷年同季新高。不過資訊服務業營業額卻減少，第一季僅216億元，較去年同期年減0.7%。統計處說，主要是新冠肺炎疫情干擾經濟活動，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少。 (工商 ) #電腦 #營業額 #資訊服務業 #統計處 #第一季 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏碁Q1獲利優於預期 Q2估將彈升 07:432020/05/07 財經 永冠-KY第一季營收衰退 每股虧損1.06元 09:092020/05/07 財經 《業績-鋼鐵》華祺首季EPS 0.63元 4月營收年減11.5％ 10:512020/05/07 財經 消費、企業活動近停擺 菲律賓第一季經濟意外衰退 13:032020/05/07 財經 台水祭水費紓困 廠商營業額衰退15％可減免一成 13:152020/05/07 財經 拚電信二哥！遠傳月租用戶 連七季正成長 16:312020/05/07 財經 提列金融資產損失 泰銘今年第一季每股虧損0.27元 17:212020/05/07 財經 面板雙虎 首季虧損逾百億元 第二季仍保守應對 18:482020/05/07 財經 製造業現金紓困 已准18.56億 04:102020/05/08 金融．稅務 水費紓困方案 最多減免三成 廠商營業額衰退達50％ 04:102020/05/08 產業．科技 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。