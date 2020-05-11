米其林星級美饌也可以點到飽了！鑑於疫情逐漸趨緩，2018年及2019年連續兩年得到「米其林餐盤推薦」的台北寒舍艾美酒店粵菜餐廳「寒舍食譜」宣布，自即日起週一至週五推出「暢饗米其林」點到飽活動，平日午餐每位1,180元+10%可任選30道佳餚吃到飽、晚餐每位1,380元+10%即可享40道美饌任選狂饗，從廣東大菜、廣式燒味，到粵式港點應有盡有，全都可以點到飽。

「寒舍食譜」主廚推薦前菜「XO醬肉鬆燒蛋」，靈感取自川菜燒蛋料理，並以粵式作法精心改良而成，半熟的濃郁蛋黃搭配以XO醬拌炒而成的肉末，滿溢著幸福滋味。「咕嚕百花油條」則是以洋蔥、青椒、紅椒、鳳梨與填滿蝦泥的酥炸油條一同拌炒，並以糖醋增香提味，酸甜爽口的前菜，十分開胃。

廣式燒味「生抽貴妃雞」則是一道必點的佳餚，嚴選近2公斤油脂豐厚、肉質鮮嫩的台東玉米雞，並以主廚秘製的滷汁熬煮，特調滷汁包含甘草、肉桂、八角、冰糖、大小茴香與麥芽…等香料，煮滾後轉為小火，低溫泡熟全雞三十分鐘，並於放涼後斬件上桌，均勻滷透的柔軟雞肉，由內到外散發著滷汁香氣，蘸取主廚自製蔥油一同入口，皮滑肉嫩的口感和著滷汁、蔥油在口中綻放讓人留戀的滋味。

經典美饌「山楂腩排骨」將豬肚去油去筋後，先醃漬二十四小時入味再以大火油炸，接著與排骨、山楂、甜醋、鎮江醋均勻拌炒收汁即可。入口搭配山楂片一同享用，帶勁回甘的微酸滋味讓人大呼過癮，軟嫩口感柔撫味蕾。「梅菜蒸鮮魚」則精選每日現流新鮮漁獲，與梅菜、雞油一同清蒸入味，清新爽口的梅菜香氣提出魚的鮮味，適合夏季品嘗。「蟹粉豆腐煲」將鮮濃的蟹肉與蟹膏入菜，搭配主廚特製的蟹粉醬、紅蔥、洋蔥，與雞蛋豆腐一同乾燒，軟嫩的豆腐滿盈蟹味的鮮甜，味覺層次豐富。

精緻主食湯羹暖胃 港點巧味征服味蕾主食「鹹魚雞粒炒飯」則是主廚嚴選1公斤的馬友鹹魚(午仔魚)，肉質紮實、香氣十足，並將去骨雞腿肉切小塊以低溫拉油，再一同加入蔬菜與雞蛋均勻拌炒，粒粒分明的茉莉香米嚼彈有勁、鑊香四溢。

「是日例湯盅」為經典港式例湯，以豬龍骨、豬小排與雞腳為基底，以大火滾煮，耗時約8小時，用10斤水慢熬至1斤湯汁，清爽溫潤、養生暖胃，營養美味的精華絕對是食補湯品首選。港式點心「寒舍蘿蔔糕」傳承私房配方，以黃金比例調製而成，厚度豐盈的蘿蔔糕與鹹香臘肉相互交織，鹹甜海味在舌尖華麗綻放。「腐皮鮮蝦捲」則是粵式傳統名菜，以豆腐皮包入荸薺、蝦仁、蝦泥、絞肉、香菜與薑末後，油炸表皮至金黃酥脆，爽脆口感搭配豐富內餡，齒頰留香。「鎮店馬來糕」是以老麵加入黑糖、蛋而製成，鬆軟糕點入口即化，是適合餐後品嘗的一道小點。

「椰香奶皇捲」將新鮮椰漿製成彈嫩餅皮，蒸熟後裹入奶黃餡，最後撒上花生粉，濃郁的花生香氣、椰子香氣與奶黃香氣完美融合。除此之外，亦有人人必點的「楊枝甘露蜜」、「薑汁仙草蜜」與「紅棗枸杞銀耳蓮子湯」等三款甜湯，甜蜜滑順的滋味征服味蕾。

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