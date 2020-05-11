新北市府上周送出9301件紓困金申請案到衛福部審查，還一度遭拒收，事後卻被指甩鍋中央，連柯文哲都說新北市長侯友宜是「逆時中」。對此，新北市長侯友宜發出一封給第一線人員公開信，強調送件非意氣之爭，除是奉中央指示，也讓衛福部了解實際困難所在。對此，資深媒體人黃創夏表示「高手丶高手丶高高手」，並認為國民黨真正能帶兵打仗的在此。

侯友宜在信件中指出，有關擴大急難紓困方案，新北市從頭到尾都是奉中央的指示辦理，行政院說「快速收件、中央審核、地方免責」，新北市就將經過初篩的案件 送衛福部，現在衛福部又改口說要由「地方審核」，那就來審核，從寬認定，希望趕在周一可以陸續發放。侯提及，將第一批9千多件申請案送衛福部，絕不是意氣之爭，除了奉中央指示，也讓衛福部了解實際困難所在，因此他們也優化系統作業，整合108年財稅資料，無形中也拯救全國各縣市基層公務員。現在衛福部再度要交還並授權給我們審核，為了民眾的權益，我們也樂於配合，本是同根生，希望結果同達成。

對此，黃創夏在臉書表示「高手丶高手丶高高手，搞不懂老K怎麼還死抱著『韓流』」？真正能帶兵打仗的在此」。

網友則回應表示「操作的高手」、「甩鍋高手」、「侯才是韓流之後的主力」、「原本認為國民黨一位正常的侯市長，結果只是出一張嘴的市長，說的好聽市長負責，結果全部丟給中央，還有花蓮縣都丟給中央，錢已經撥給地方政府，地方政府審完沒問題就可以直接撥下去，看看台南有人都拿到錢了，看來國民黨做事沒有一個正常的，唯一看起來做事正常的都破功了」、「原本以為他會好一點，結果果然還是跳脫不出國民黨」、「侯的操作的確救了基層」、「這次只推侯友宜」。

(中時電子報)