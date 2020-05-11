國立虎尾高中陳婉茹（右三）繁星錄取台大醫學系，雲林縣長張麗善（右四）祝賀。（許素惠攝）

國立虎尾高中陳婉茹的阿公是退休銀行員，從小教她數學，常帶她買書，堪稱是她的數理啟蒙老師，還因此濡染了對古老事物特殊的欣賞眼光，年輕的身體住著老靈魂，愛看武俠及古董、推理小說，不負阿公期望，以繁星錄取台大醫學系。

雲林縣長張麗善得知特地嘉勉祝賀陳婉茹，並鼓勵帶著大家的祝福及期盼，積極進取努力向上，為社會福祉發展努力。

陳婉茹爸爸是牙醫師，叔叔是腫瘤科醫師，她不否認稍受父、叔的影響，但影響她最深遠的那座大山其實是阿公，求學路上，阿公陪伴她最多。

陳婉茹回憶，對算數的概念，包括阿拉伯數字、四則運算等書寫、計算等基礎，全是阿公教的，逛書局、買書則是爺孫兩人最喜歡、也是最快樂的相處時光，閱讀習慣就是這樣培養起來的。

陳婉茹說，老人家總愛懷舊，自己也耳濡目染對老舊事物有不同於一般青少年的看法，覺得斑駁、滄桑或許是缺憾，卻深藏著歲月流逝的淒美，所以她除了愛看金庸武俠小說外，也對較少人看的古董小說有興趣，另也喜歡推理小說激盪腦力。

導師陳筱琪指出，陳婉茹學藝雙全，是該校青年社長，主編校刊，常常舉辦文藝活動，曾參加全國高中資優論壇獲得第二名，以《多重尤拉和的反射性質》為題參加科展獲佳作，即使積極參與社團或課外活動，課業完全不受影響，還貼心地把科展獎金偷偷塞到她皮包內以慰辛苦，讓她發現退回。

(中時 )