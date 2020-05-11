受惠美股在上周連番大漲，且本周一美股期貨盤仍延續短多榮景，加上歐美及日本逐漸解除封城舉措，顯示全球重啟經濟箭在弦上，激勵台股今開高走高，欲小不易，在重量級集團股包括台積電、鴻海、台塑四寶、國泰金、兆豐金、中信金、第一金、台泥與中鋼等奮勇向前衝下，使加權股價指數終場大漲111.84點，收復年線與萬一大關，報11013.26點，漲幅1.03%，成交1680.13億元。

短線權值股表現不佳者，包括股王大立光、聯電與聯發科，另中華電、仁寶、遠東新與台達電等，也僅維持平盤收市，顯示國家隊法人幕後操盤者，並不願大盤衝得太快，致短期盤勢持穩輪動，類股與個股依題材領先盤勢發展仍可期。

店頭市場方面，生技、化學兩族群雖拉回整理，但電子擔當主攻部隊，加上營建、觀光、航運與電機等類也力挺多方，使同樣開高之後盤勢，欲小不易，指數收漲0.53%，報141.8點，成交555.29億元。

美股期貨盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都紅光滿面，分別暫報上漲0.41%、0.27%、0.41%、0.47%。

亞股方面，包括奧洲、日本、香港恆生、新加坡、菲律賓、越南、印尼與印度等股市，也都臉色紅潤，僅南韓及大陸深滬兩市表現疲軟。

業內人士指出，生醫、防疫等概念股，短線即便拉回整理，但電子股攻勢相對整穩健，加上外資歸隊，對金融、電子與高股息等相關股票多所青睞，使盤勢攻堅後繼有人，後市值持續追蹤。

目前看起來，在大盤重登年線與萬一等關卡後，未來蓄勢向高檔半年線挑戰勢不可擋，不過，年線大關能否站穩，仍需觀察短期3~5個交易日量關係，只要量能不失控，短多續占上風格局仍審慎樂觀。

(工商 )