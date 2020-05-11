大聯盟歷史悠久，美國聯盟15支球隊通通拿過分區冠軍，但國聯卻有3支球隊始終與分區王座失之交臂，包含科羅拉多洛磯、邁阿密馬林魚以及匹茲堡海盜，其中馬林魚雖在2003年拿下世界大賽冠軍，但當年是以外卡身分闖入季後賽。

馬林魚於1993年成立，但當時亞特蘭大勇士從1991年至2005年都拿下分區冠軍（勇士從1994年之前隸屬國聯西區），不計算1994年罷工球季，勇士連續14年穩坐國聯東區王座是北大職業運動的最佳紀錄；雖然馬林魚很爭氣地在1997年以及2003年挺進季後賽，03年更是一舉奪下世界大賽冠軍，但很可惜這2年都是以外卡資格打開季後賽大門。

與馬林魚相同，海盜也是聯盟中幾支小市場球隊，不過海盜在1990年代初期卻有十分出色的表現，1990年至1992年在教頭李蘭（JimLeyland）帶領下獲得國聯東區的三連霸，隊史不僅拿下9座分區冠軍、7次挺進世界大賽，還坐擁5座冠軍金盃。

不過海盜自從1993年搬到國聯中區後，一直到2012年都無法繳出超過5成勝率的成績單，隔年才好不容易拿下94勝以外卡身分沾邊季後賽，終結連續21年無緣季後賽的難堪紀錄。

至於洛磯，由於主場庫爾斯球場（Coors Field）位於高山上，空氣稀薄對投手來說相當不利，正因如此，洛磯自1993年創隊至今，團隊僅有3年繳出聯盟平均值或是更好的防禦率成績，期間雖然5度參與季後賽，2007年還拿下世界大賽冠軍，不過5次都是以外卡身分晉級的。

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(中時電子報)