台南市東區東門圓環11日凌晨3時許發生一起車禍事故，一輛百萬等級的豐田86新型超跑，在該處過彎時，失控撞上護欄冒火，車後座陳姓男子顱內出血昏迷，副駕駛座黃姓男子右腳骨折，疑似車主的王姓駕駛人竟棄友逃逸，警方正聯絡王父請兒子到案說明。

豐田86超跑因為漫畫頭文字Ｄ一炮而紅，男主角駕駛該車過彎出神入化的劇情，在台灣吸引不少超跑愛好者，但現實中，有這輛車不代表就有漫畫般的技術。

台南市王姓男子駕駛一輛豐田86新型超跑，載著20歲黃姓、19歲陳姓兩名友人到中西區賓士KTV唱歌，11日凌晨3時許駕車行經東區東門圓環，遇上1輛正執行勤務行駛快速的救護車。

超跑疑似閃避救護車不及，車輛在過彎時，撞上水泥護欄，再撞圓環標誌杆，車子旋轉90度停止，瞬間車頭全毀，零件散落，車身還冒出火煙。

事發當時，救護車一度停下，不過因為另有救護勤務，再往前駛離。

劉姓目擊者報案，發現車後座的陳男顱內出血，重度昏迷、意識不清，副駕駛座黃男右腳骨折、精神萎靡，經由救護車送醫急救，現場未見駕駛人，疑似趁機逃逸。

警方到場調查，豐田86超跑車主為王姓男子，已聯絡上王父，請他代為轉告兒子前來釐清案情。

受傷的黃男表示，一行3人原本在KTV唱歌，結束後正要另往他處，不料發生車禍，受傷的他對駕駛人身分與下落交代不清。

這輛豐田86超跑屬該款新型，市價超過百萬，是不少超跑愛好者喜歡的車款，一夕面目全非的模樣。逃逸的駕駛人是因為身分敏感？還是酒駕等因素不願出面？需等警方傳喚到當事人釐清。

(中時 )