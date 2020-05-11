挪威央行看準現金殖利率高、基本面穩固，驚喜大買台灣金融股，持股總市值逾百億元。最新資料顯示，挪威央行目前已晉升合庫金、永豐金、臺企銀及京城銀前10大股東，而持股最多的則為兆豐金，總市值約45億元。利多消息也帶動今(11)日的金融股走勢，金融股開高走高，開1218.91點，早盤即登上季線，最高則站上1239.31點，收漲15.83點或1.3%，收1233.45點，個股紅通通。

觀察金融股表現，個股漲幅雖不大，但各有表現，中壽收漲2.74%，收20.65元，領漲金融股。另看挪威央行聚焦的金融股，臺企銀(2834)收漲2.36%，收10.85元，成交量為2萬6798張。從基本面看，4月合併自結稅後淨利3.01億元。前4月合併稅後淨利15.66億元，稅前EPS 0.26元，稅後EPS 0.22元，合併每股淨值13.59元，至於三大法人雖連5日賣超，合計2萬2486張，今日股價表現依舊亮眼。

永豐金(2890)收漲2.16%，收11.8元，成交量為1萬5440張。4月合併營收32.97億元，年增17.54%；前4月累計稅後淨利35.52億元，EPS 0.32元。三大法人同樣連5日賣超，合計3萬9503張，今日股價不受賣超影響。兆豐金(2886)收漲1.33%，收30.4元，成交量2萬875張。4月合併營收70.22億元，年增36.18%，單月獲利30.06億元，前4月EPS為0.39元。三大法人連5日賣超，合計4萬8482張。其餘京城銀(2809)、合庫金(5880)，分別收漲2.19%、1.26%。

(時報資訊)