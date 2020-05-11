銅鑼鄉長補選將於16日舉行投票。（苗栗縣選舉委員會提供／何冠嫻苗栗傳真）

銅鑼鄉長補選將於16日舉行投票，共設置16個投開票所，選舉人數1萬4756人，苗栗縣選舉委員會呼籲，投票時應佩戴口罩、保持社交距離，若觀看開票程序，民眾除戴口罩外，還要登記姓名、身分證字號與聯絡電話，落實防疫措施。

銅鑼鄉長補選有前銅鑼鄉長李瑞廷妻子古素馨、前銅鑼鄉民代表會主席謝昌年、以及銅鑼青年劉彥村參選，投票將於16日上午8點到下午4點登場，苗栗縣選委會呼籲，民眾務必注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息。

選委會指出，前往投票的民眾須戴上口罩，並與他人保持1公尺以上距離，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，應與他人保持1.5公尺以上距離，居家隔離者、居家檢疫者則依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

選委會強調，投票或參觀開票時都應佩戴口罩，且觀看開票程序的民眾應登記姓名、身分證字號與聯絡電話，有發燒症狀者，不得進入。

(中時 )