日前在鐵路上殺警的思覺失調症患者被判無罪，引發社會對思覺失調症關注，時代力量立委王婉諭今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時提醒，過嚴核刪藥費，將導致一些副作用較少的藥物衛能用在患者身上，間接降低思覺失調症患者服藥意願。

王婉諭指出，台灣精神科健保給付不足，但總體精神疾病盛行率增加，2016年精神科就診人數252萬，占總人口10.71％，2018年增為342萬，占14.5％，有精神醫療科醫師在健保費核刪部分遇到困境，如果醫師平均日藥費明顯高過同儕就會被加強審核，並參酌平日藥費合理性。但國外許多較好的二代藥物已大量使用在思覺失調症患者上，台灣卻因為考慮控制精神醫療相關成本支出，導致用藥情況普遍不好。

王婉諭表示，我們希望思覺失調症患者就診並穩定服藥，但如果持續給他們副作用較高的一代藥物，恐怕影響穩定服藥意願。對此衛福部次長何啟功表示，政府會考量治療效果最好、副作用最少的藥物，精神專科醫師可以討論出較有效治療方式送到健保委員會，健保署初步了解後，看是否可以確定成為治療方案。

(中時 )