貝恩管理顧問公司在7日發布的最新報告中指出，隨著新冠肺炎疫情使需求減弱，全球奢侈品銷售在未來幾個月將趨於崩潰。不過，該公司預測大陸消費者將引領奢侈品消費的復甦，大陸多數地區已解封，大陸疫情目前似乎已得到控制。

據《參考消息網》報導，儘管嚴厲的疫情防控措施在許多地方有所放鬆，但貝恩公司預測，個人奢侈品市場今年全年將收縮20％到35％。預計今年全球奢侈品銷售額將在1800億（歐元，下同）到2200億元之間。

麥肯錫諮詢公司4月也發布報告指出，與去年相比，預計今年全球個人奢侈品市場的收入將收縮35％到39％，該公司發現，如果商店停業2個月，約80％的「歐洲和北美上市時裝公司將陷入財務困境」。

貝恩公司表示，在疫情爆發前，全球個人奢侈品市場去年的銷售額約為2810億歐元，該公司說，預計銷售額會在2022年至2023年間回歸上述標準，這取決於經濟趨勢、消費者信心水準、旅遊量以及品牌預測和滿足消費者需求的能力。

不過，貝恩公司預測，大陸消費者將引領奢侈品採購的復蘇，大陸大部分地區已解封，大陸國內疫情目前似乎已得到控制。大陸消費者可能會表現出願意「補回在封城期間未完成的採購」。

貝恩公司指出，表現最好的品牌在大陸的銷量已經出現增長，實體店面的訪問量比一年前減少了近一半，但進入實體店的人當中很多都會購物。

到2025年，個人奢侈品市場規模預計將達到3200億到3300億元，部分原因是大陸奢侈品消費者增長。貝恩公司說，從現在起的5年以後，大陸預計將占全球奢侈品消費的近一半，而去年這個比例為35％。

貝恩公司也強調，大陸「將繼續推動全球奢侈品市場的增長」，其中約50％的採購將發生在大陸市場，在當地人消費和區域內旅遊的共同推動下，亞洲其他地區「將緊追在後」。

(旺報 )