投資新亮點！中科管理局11日表示，利滙科技將投資1億元進駐中科園區，研發無線電通訊設備、5G與物聯網整合系統，提升無線電產業技術能力，創造更多通訊產業產值和商機。

中科管理局長許茂新表示，無線電是一個國家重要的基礎產業，無線電對講機是一種傳統的無線通訊工具，可應用在軍、警、消、民生及運輸等領域，尤其在重大災難，急需危難救助時，可彌補行動通訊網路通訊不良的問題。

利滙科技自行研發並掌握多項無線電關鍵技術，包含無線射頻技術、聲控偵測啟動技術、電源雜訊隔離技術、機構設計及製造等技術，產品無線電搭配網際網路，讓無線電跨出區域型通訊門檻。

此外，藉由網路電話技術，介接無線電對講機通信系統與網路，實現跨領域的通訊平台整合，達到無線電通訊涵蓋範圍無死角，同時也可搭配智慧型手機App，提供產品多樣性的服務優勢。

中科指出，利滙科技閘道器搭配的對講機沒有廠牌限制，可連接任何品牌無線電，不論是傳統的類比無線電或數位無線電，手機或車載機都可以介接，硬體搭配更具彈性，相較其他廠牌僅能搭配同廠牌產品，具有相當優勢。

無線電跨通訊整合應用新技術領先業者即將進駐中科園區，利滙科技強調，因應資通訊產業界發展的趨勢導入5G、物聯網等新技術，可提升研發產品的實用性，對資通訊領域的人才培訓需求有所助益，並可掌握產業動脈，深耕研發與製程技術。

許茂新看好利滙擴展無線電技術並整合更多的新功能與應用，以自有品牌無線電產品行銷全球各地，預期對國內上、下游相關產業發展有相當的貢獻。

(中時 )