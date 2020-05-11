隨著美國各地逐步解封，美股重啟漲勢，從3月份的低點一路看回不回，持續反彈，不過根據美國個人投資人協會(AAII)調查發現，隨著股市越墊越高，散戶投資人似乎恐慌情緒也跟著升溫，數據顯示，受訪者看空情緒躍升至52.66%、達2013年4月來最高，前值為44.03%。

近期美股與經濟數據各走各的路，儘管上周公布非農就業大減2050萬人，創二戰以來最慘，但美股仍不甩利空，硬是漲逾4百點，市場把期待押在未來的復甦上，然而，部分散戶投資人似乎未因此受到鼓舞，反倒是越漲越怕，外媒報導，美國個人投資者協會發布最新報告顯示，散戶投資人看空情緒跳升至52.66%，創2013年4月來最高；反之，看多情緒23.67%，則是30年來最低水準。

不過有趣的是，該數據通常被當作反指標參考，因此，也有市場專家認為，現在就是進場的好時機。

儘管如此，投資人恐慌似乎也是有其依據，根據外媒引述美銀美林更新的每周資金流動數據，5月第一周投資人從美股撤出162億美元，本波漲勢的主要推手科技股攻勢也出現暫緩，相對債券則獲得113億美元加持。

(中時電子報)