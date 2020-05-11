婦聯會成員手牽手走進台北高等行政法院。(黃捷攝)

婦聯會至台北高等行政法院遞狀聲請停止執行。(黃捷攝)

婦聯會面臨解散危機，70年來首度站上街頭，並至台北高等行政法院遞狀聲請停止執行。主委雷倩表示，婦聯會是公益運作，從未派人參加公職人員選舉，未來也不會，申請轉型非政黨團體或基金會，內政部卻不予理會，就是違法濫權最好的證據。

雷倩表示，婦聯會和台灣171個政黨、42個政治團體在4月27號都被內政部撤銷立案，5月11日開始清算，讓他們陷入明顯而立即的危險，沒有司法的保護，人民的權利就會斲傷，向行政院訴願卻沒有獲得結果，所以來遞狀聲請停止執行。

雷倩說，台灣實行民主多年，婦聯會70年來第一次走上街頭，訴求國際及立法院朋友正視政黨法違憲事實，更提出司法救濟，希望司法能夠維護憲法，台灣才能向前行。

外界質疑婦聯會在《政黨法》上路後2年，應有足夠時間轉型，雷倩解釋，婦聯會自始就向內政部尋求協助，申請轉型為非政黨團體，2年來未獲任何理會，改向衛福部申請基金會，至今也未獲許可，內政部用行政手段剝奪人民權利，就是違法濫權最好的證據，內政部卻在法庭狡辯說，樂觀其成輔導婦聯會轉型。

雷倩強調，人民結社自由包含組織政黨，也應該包含不組政黨，政黨的定義是推薦人員參加公職選舉，婦聯會70年來從未派人參舉，未來也是公益運作，無意推人參選，不符合政黨的定義，他們不應該成為政黨，應該有權利組成非政黨的組織或團體。

律師李宜光則說，婦聯會是從事慈善救助的人民團體，內政部卻以政黨法廢止立案，影響婦聯會的生存，人民可以選擇集會、結社種類，但現在只能是執政者喜好的團體，才能夠被內政部接受，他執政者討厭或反對的政治團體就會被廢止，明顯是違憲行為。

(中時 )