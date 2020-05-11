起亞（Kia）汽車台灣總代理森那美汽車汽車11宣布，公司總裁職務，由國內車業聞人李昌益接任。

森那美起亞汽車隸屬於馬來西亞商森那美集團，是亞太區最大汽車集團之一。

森那美起亞汽車11日發布聲明表示，為拓展起亞汽車在台事業版圖，邀請於台灣汽車產業擁有25年資歷的李昌益擔任總裁，期望借重李昌益深厚的行銷、銷售、市場開發、品牌管理專業與經驗，帶領森那美起亞汽車經營團隊，持續務實深耕台灣市場。

根據聲明指出，李昌益擁有美國賓州所大學卓克索企業管理碩士學位，曾任職台灣奧迪銷售處長、納智捷汽車公司銷售暨行銷協理、福特六和汽車行銷處長、Mazda Taiwan總經理、國產汽車、本田南陽汽車，擁有行銷、銷售、市場開發、品牌管理等多元面向的完整資歷。

森那美起亞表示，李昌益將與產品暨銷售發展總經理江志成、行銷暨顧客關係副總鍾子豪組成管理團隊，領導公司營運。

(工商 )