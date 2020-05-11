新北市與勞動部合作推動「安心即時上工計畫」，聯結中央以及市府各局處釋出職缺，協助因新冠肺炎疫情影響收入之打工族及自營工作者就業。推動至今即將滿月，統計至11日為止，新北總計釋出1816個職缺，已派工1680人，工作地點為新北各國中小學、公有市場、淡海輕軌、各區公所、動物保護防疫處及市府大樓各機關，工作內容有協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作。 即將邁入60歲的阿莉姐（化名），之前一直從事會計工作多年，兩年前因公司搬遷而離職。因有房租及小孩學貸的負擔，離職後積極的尋求返回職場，卻受限於中高齡者，只能擔任短暫的臨時工作。後來從朋友間獲知勞動部推出「安心即時上工計畫」便前來登記，順利上工後，在三重就服站從事負責體溫測量、消毒防疫與行政庶務的工作。上工期間，阿莉姐主動協助服務引導民眾，並積極協助站上業務。阿莉姐表示「安心即時上工計畫」讓她可以暫時有收入，減輕經濟負擔，有時間尋找再次回歸職場的機會。 有意申請「安心即時上工計畫」的民眾，只要前往就業服務站進行身分認定，符合資格者即可派工，免去面試程序，加快上工速度。申請條件為登記日前1年有勞保或就保紀錄者皆適用，符合資格者可向新北各地就業服務站提出申請，相關詳情可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站，或電洽就業服務專0800-091-580(您就業．我幫您)。另資格不符之求職者，就業服務站亦提供相關求職登記、就業媒合、就業輔導等服務。 另外，因應疫情所致失業潮，新北市政府就業服務處開辦「失業給付團辦2.0」，除大量解僱之勞工，另針對初次申請失業給付之勞工，亦採團辦方式，並自今日起每週一、三、五採取固定時段團體收件、解說辦理，以避免民眾久候，增加服務運轉量。

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