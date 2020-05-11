東元今(11)日股東會在東元集團強力主導下，還不到二個小時，完成所有議案，寶佳集團向東元股東會提出現金減資10％案未過，東元主導修改公司章程，增列發行特別股、將董事及獨董席次從現行15席下修為7～11席，至少3席獨董案過關，東元大獲全勝。

寶佳集團聲稱持股超過22％，四月底又獲東元最大外資股東8％支持，可掌控持股三成多，東元集團旗下各公司均增加東元持股，又獲友好企業及外資相挺，加上公開收購委託書，東元集團會長黃茂雄親自出席今年東元股東會。

東元開始1個多小時都是小股東發問，備受各方關注現金減資及修改公司章程，只花半小時左右就完成投票程序。其中現金減資贊成票是6億股，贊成率是37.19％，反對案達9億股；至於東元所提修改公司章程案，經票決贊成票達9.7億股，贊成綠55.52％，反對則為6億股。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)