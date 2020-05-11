自疫情蔓延以來，建築業不斷面對挑戰，營運和資金成本日益加劇，立軒開發總經理陳銘鴻表示，建築業必須加快轉型步伐，利用科技提升生產力，以因應長遠發展：「今年，2020年正是立軒逆轉不景氣的鴻運雙囍年，首喜狂賀立軒CMBD金鑫商業廣場、立軒天真完銷；二囍天時已至，立軒天善開工！」

立軒天善開工動土典禮

什麼是匠心？立軒開發總經理陳銘鴻堅定地說：「不負光陰，不負那顆初心，由光陰成就，淬煉出不負歲月的作品。日復一日打磨手藝，匠人匠心立軒建築」。

重金禮聘建築師與藝術家國際團隊，一貫高科技、高感度、高價值，三高建築手法，融合機能與美學，讓細節中窺見品味。立軒建築壓軸代表作：立軒天善，天時開工！

歷經三十年發展，交通、產業、生活機能均已到位，尤其在機場捷運線正式開通後，民視總部正式營運、國際媒體園區招商、國家檔案館、新創園區⋯⋯，林口已經徹底蛻變！就在林口區文化三路一段仁愛路口豪宅部落正核心，20～40坪國際建築都心居所。

進入立軒開發創業第二紀元，十幾年來從首部作品至今仍獲住戶高度滿意，有著「一棟您捨不得賣掉的好房子」建築藝術品美譽。

(中時電子報)