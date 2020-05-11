張姓男子3年前與八極八卦武術的同門師兄林姓男子對練武術，他卻使用禁用的招式 「斧刃腳」，攻擊對方左腳腳踝致受傷，新北地方法院依傷害罪將張男判刑6月、易科18萬元，高等法院考量修法後依降低刑期，改易科9萬元確定。

判決指出，張與林是同門師兄弟，雙方在2017年2月11日晚上對練武術，張明知「斧刃腳」招式因針對關節要害，是社團規定禁用之招式，對練過程已遭林制住時，仍以右腳踢踹之「斧刃腳」踢擊林的左腳腳踝處，致林當場倒地、關節脫臼。

張男辯稱沒有踢擊告訴人，當時是林男將他抓起來要摔在地上，他是急著要掙脫，並沒有用斧刃腳踢擊他，且林男試圖站起來之前左腳的狀況良好，否認犯罪。

新北地院將張男判刑6月、易科18萬元，他不服提上訴，高院認為他犯後始終否認犯行，也未與林男人達成和解，對於是否有踢擊林男，不斷辯稱沒有踢擊林，顯與事實不符，但因刑法傷害罪去年已修法調降刑度，仍維持6月刑度，但改易科9萬元定讞。

(中時 )