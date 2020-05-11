工研院研發的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，能彙集資訊給子女，達到長輩與子女間找話題、建溝通等目的。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院非接觸失能監測，能滿足長者在衰老過程的照護需要。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院與國內最大照護機構-退輔會榮家榮院11日進行「智慧長照共創簽約」合作，將針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，結合創新智慧科技與豐富照護經驗，打造智慧照護驗證試驗場域。

工研院院長劉文雄表示，2026年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口將超過20％，科技與照護跨領域的合作勢在必行，工研院積極投入智慧長照科技發展，雙方將透過AIoT智慧化裝置及遠距技術輔助照護人員，提升照護品質，期發展一套適合全世界的照護系統。

退輔會主委馮世寬指出，退輔會在全台有16間榮民之家，有台北、台中、高雄榮民總醫院及12家分院照顧長者，具有豐富安養照護品質經驗，這次與工研院合作致力於智慧長照領域的創新發展，將可持續提升服務照顧品質。

工研院副院長彭裕民說明，智慧照護驗證試驗場域，從長者可以自由走動到臥床需要照護，分成賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案等三階段，運用智慧科技進行協助及照護。

如非接觸失能監測是融合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」、「智慧燈箱」及「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術建立「資訊整合戰情室」，當長者跌倒、心跳或呼吸異常，會立即通報照護人員，全天候守護長者。若長者出現失智則可透過工研院研發的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，協助彙集資訊給子女。

(中時 )