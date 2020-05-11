根據康健人壽發布的2019年「360°康健指數」健康調查指出，現今社會職業婦女壓力的前三大來源，分別是個人健康(20％)、工作負擔太重(17％)，以及家庭經濟壓力(16％)，凸顯健康和財務的影響不可輕忽。

而單親媽媽母兼父職，一肩挑起家中經濟的重責大任，與雙親家庭相比，除了財務負擔較大，對於風險的承受能力也較低。隨著社會對婚姻觀念的轉變，單親家庭日趨增加，依行政院統計，2018年已達到830,683戶，占所有家庭將近一成 ，顯示單親媽媽的人數也在逐年成長。如果沒有良好的保險保障規劃，一旦風險來臨，往往生活會陷入窘迫。為了確保單親家庭中唯一的收入來源能讓子女的生活無虞、順利成長求學，單親媽媽除了更用心的經營家庭之外，審慎、實際地做好足夠且完善的保險規劃，更是刻不容緩。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，單親媽媽在子女年幼時，正處於人生責任的高峰，康健人壽建議以『減輕負擔、開源節流，完成人生責任』為基礎，為自己規劃保險，用定期壽險、醫療險及具有實支實付保障的癌症險，來分散各種醫療開支並支應必要的生活所需。康健人壽致力守護不同型態的家庭，讓客戶都能擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

彈性定期壽險與醫療險 評估重點需求掌握經濟自主康健人壽建議，單親媽媽因肩負多重責任，預算有限、保險需求較高，可善加利用定期壽險與醫療險的低保費特性，並根據各階段所需的不同進行保障額度調整。在家庭責任最沉重的時期，用較彈性的保費，獲得最大的保障，而大筆的資金則可運用在子女的生活與教育投資上。以康健人壽的「保障輕鬆配」專案為例，提供一系列共六種一年定期健康及意外保障，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，商品保障內容簡單易懂，保費經濟實惠。此外，有別於一般定期保險到期後可能面臨的拒保問題，康健人壽「保障輕鬆配」專案保證續保至80歲，讓辛勞的單親媽媽能彈性搭配、自由選擇，組合出適合自己的保障，讓其它資金靈活配置在日常生活與重要的親人上。

在定期保險的基礎上，康健人壽建議增加具有實支實付的癌症險，作為基礎醫療保障的強化。尤其是近年女性癌症的年輕化趨勢，讓罹癌相關的保障規劃刻不容緩。以乳癌為例，有35％患者不到50歲，若不幸罹癌，想採用較好的治療方式或醫材，也需支付較多的費用。「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」結合實支實付保障與癌症照護，能有效的填補醫療支出，是轉移高額醫療費用的好工具之一，非常適合關注自身健康，並想階段性加強癌症與自費醫療保障的單親媽媽。

(工商 )