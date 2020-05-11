合庫拚長照，率全體國銀之先首推「長照種子行員課程」。對此合庫銀行11日指出，現在銀行拚長照及樂活安養兵分多路，行員的「長照種子部隊」也正在進行，傾全力讓合庫從產品線到人員均投入長照服務及業務的推廣，該計畫已預計於5月中旬完成全台第一批長照種子行員訓練，屆時也將透過271家分行來推廣長照服務，為金融業開創新的服務領域，將合庫打造成為國人樂活安養規畫的首選品牌。

對此合庫金控董事長雷仲達表示，合庫擁有廣大的銀行通路以及龐大的客戶量，應協助客戶一起創業、一同成長、一起變老，希望合庫提供的不只是金融商品，也要包括直接提供服務本身，將長照資源分享給客戶，讓客戶了解如何運用社會資源進而能夠搭配規畫自己的退休生活。

身為老牌公股行庫的合庫，客戶群的年齡層普遍偏高，正是推動樂活安養業務的一大利基。除了首度提出對行員進行「長照的種子部隊」培訓，合庫也指出，繼信託、信用卡、以房養老等商品推出之後，接下來，保險將進一步結合投信於下週一正式推出樂活安養的投資型商品。

對於培育種子部隊的作法，合庫進而說明，已採人員分區、分散辦理的原則邀請中華民國家庭照顧者關懷總會為合庫規畫一系列的長照課程，其中在理財方面，連同理專的培訓也加入該課程，包括「長照四包錢」線上試算、長照地理地圖的應用以及了解長照機構等課程，讓全台理財專員對長照服務有更深的認識。

根據內政部統計，台灣自2018年3月起，65歲以上的老年人口已達331萬人，超過總人口的14%，正式邁入高齡社會，依此趨勢推估約在2026年，超過65歲的人口將占總人口數的20%以上，臺灣將邁入超高齡社會。由高齡邁向超高齡社會，臺灣僅剩7年時間做準備，相較於人口老化問題嚴重的鄰國日本更加急迫，合庫也認為此時大力推動長照、樂活安養，高度符合台灣市場及環境變化的需求。

家總祕書長陳景寧則表示，合作金庫是全國首家接受長照專業課程訓練的金融機構，也是國人相當信賴的金融品牌，客戶與行員的關係都像老朋友一樣，所以由合庫領軍做長照種子行員培訓再適合不過。

家總長期與合庫人壽合作支持家庭照顧者，透過許多創新服務推廣長照政策，包括「喘息學院」、「喘息咖啡」及「照顧電視臺」，今年更將長照擴及到集團各子公司，結合金融服務一同為超高齡社會問題做好準備，陳景寧也期望可以透過合庫的力量將長照服務推廣至全國各個角落。

(工商 )