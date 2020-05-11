日前港媒《南華早報》傳出大陸新式戰略轟炸機轟-20可能在今年珠海航展亮相，引起國防軍事矚目，不過長期關注大陸軍事發展的俄羅斯專家瓦西里．卡申表示，港媒消息指出轟-20使用與超音速殲擊機相同的發動機，是「非同尋常的事情」，而且過去幾年不斷有轟-20即將首飛的傳聞，卻沒有任何佐證，若要進行公眾展示，可能要接近2030年才可能實現。

卡申在俄羅斯《衛星通訊社》發表評論文章表示，據公開管道報導，轟-20與美國B-2隱形轟炸機的飛翼設計相同，屬於亞音速飛機。但是《南華早報》文章指出，飛機上或將使用俄產AL-31F發動機，或中國大陸製造的WS-10發動機，前景上還可能升級至功率更為強大的WS-15發動機。需要指出的是，在洲際轟炸機上使用超音速、高機動殲擊機上使用的發動機，是非同尋常的事情。

卡申指出，回憶過去幾年曾有過多次轟-20即將飛行的傳聞，但都沒有任何佐證。飛機並未升空，也沒有它的準確照片。因此，與公眾所展示的相比，還有很長的路要走。例如2018年殲-20在珠海航展上飛行展示，該型飛機於2017年已在解放軍空軍列裝，至今還未參加過地面展覽，個中原因可能涉及到更為敏感的秘密技術。因此，如果轟-20就算很快進行首飛，但恐怕要很久之後才會向公眾展示，也許在若干年後，甚至要在這個10年結束前。

評論分析稱，該類型戰略轟炸機的設計極端複雜，加上機上電子系統的相容性問題，不斷測試改善需要很長時間，現實上很難預測何時才能列裝。以冷戰時期美蘇經驗表明，研製現代化戰略轟炸機的造價相當高，研發過程常因技術問題而中斷，造成如飛機系列生產或功能無法完全發揮等等。正因為如此，俄羅斯和美國在做未來型轟炸機設計研究時，總是將更多的注意力放在現有設計的完善上。

因此，卡申認為，中國大陸雖然正在研發未來型轟炸機，但說何時出現和具備哪些能力還為時過早，轟-20暫時還是一款前途莫測的機型。大陸現在真正感興趣的遠程轟炸機在於快速發展的轟-6老款系列機型上，包括對轟-6K轟炸機量產與深度設計，例如發展可以發射空基彈道導彈的轟-6N等後續版本，這些轟炸機會對亞太地區的力量對比才有更為深遠的意義。

卡申最後說，轟-6系列機型發展已經取得巨大進步，加上已擁有愈來愈多的重型空中加油機，轟-6的續航能力還會擴增，將讓解放軍空軍轟炸機的活動範圍將顯著擴大，在西太平洋制約美軍的能力也會繼續提高。這時放出有關轟-20的各種傳聞，只是為了引開外界對共軍轟炸機部隊能力驟增的關注。

(中時電子報)