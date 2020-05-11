有沒有早哀，步行3公尺就知道！工研院在光復院區打造「聚寶盆試驗場域」，提出「一條龍」智慧長照解決方案，將「智慧鞋墊」與「肢體骨架動態分析系統」2項技術整合，長者在「早衰檢測區」不需戴任何載具，只需步行3公尺，就能檢測是否有肌力早衰的跡象。

工研院電子與光電所經理陳長營說，團隊成員測試系統時親自模擬帕金森氏症或早衰長者動作，終於成功整合這2套系統，成為國內可同時評估人體上肢動作與下肢壓力分佈的「全身步態測試系統」。

長者在初期衰老階段，還能自主行走，透過「全身步態測試系統」，可追蹤走路的步態及身體姿勢變化，篩檢出步態異常，進一步經由「體適能量測系統」，提出矯正及由教練給予運動處方箋來增加肌耐力，維持體力。

陳長營指出，研發團隊不只讓這2套系統說同一種語言，還把相關數據平民化，以「紅綠燈」方式呈現，讓所有人都看得懂，綠燈代表受測長者的數據？正常沒問題，紅燈則代表需要注意，以便及早發現長者肌力問題，儘早進行體適能訓練或治療。

陳長營指出，當初評估這套系統最少需半年才能完成，但在這個平均年齡25歲的5人團隊，只花3個月就達成任務，目前該系統已在榮民之家進行初期測試，希望未來可應用到實際醫療場域，造福所有長者。

(中時 )