紓困之亂引爆中央、地方互槓！新北市政府日前遵照中央提出的中央審查、地方免責原則將民眾所提的紓困申請送至衛福部審查，凸顯中央紓困政策的荒謬，今指揮官陳時中表示，昨晚已與侯友宜通過電話，感謝他願意將責任承擔下來。

(中時 )