紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話，感謝承擔責任。(資料照/姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紓困之亂引爆中央、地方互槓！新北市政府日前遵照中央提出的中央審查、地方免責原則將民眾所提的紓困申請送至衛福部審查，凸顯中央紓困政策的荒謬，今指揮官陳時中表示，昨晚已與侯友宜通過電話，感謝他願意將責任承擔下來。 (中時 ) #紓困之亂 #陳時中 #侯友宜 #紓困 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣防疫 陳時中自認「3件事」有缺失 09:502020/05/07 政治 紓困申請只拿身分證難查 侯友宜：全力協助 10:392020/05/07 生活 四技二專技優甄審要招7576生 開始受理資格審查 15:342020/05/07 生活 萬元紓困之亂 江啟臣怒嗆：民進黨誰負政治責任？ 11:182020/05/07 政治 萬元紓困之亂 蘇揆認錯後 正式道歉了！ 11:282020/05/07 政治 林口籌備第四所國中 侯友宜宣布2025年招生 12:082020/05/07 生活 綠營智庫民調 陳時中勇冠三軍！各部會看不到車尾燈 12:072020/05/07 政治 萬元紓困之亂 蘇揆認思慮不周 12:082020/05/07 政治 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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