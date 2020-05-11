新冠肺炎疫情稍微趨緩，連續29日本土零確診，響應中央「防疫新生活運動」，市長盧秀燕10日宣布，分兩階段逐步開放民眾進入校園活動，11日於市議會再宣布，台中市社區照顧關懷據點及親子館也將分兩階段開放；社區照顧關懷據點今日起恢復健康促進活動，親子館預計5／19起開放，分階段讓市民朋友恢復正常生活！

台中市議會召開定期會，市議員賴義鍠、黃健豪關心詢問校園逐步開放，社區照顧關懷據點及親子館預計何時開放？盧秀燕表示，因疫情相對緩和，市府分階段逐步開放，台中市社區照顧關懷據點將採取兩階段開放，第一階段從今日起，恢復健康促進活動，例如簡單衛教、健康活動等，但不共餐，仍維持送餐或盒餐。

全市8家親子館正全力消毒，預計5／19開始，除了原有的教具玩具借閱服務外，恢復活動、親職教育及入館，但入館組數減半，視疫情狀況再逐步全面開放入館；盧市長強調，不論是社區照顧關懷據點或親子館，仍會嚴加控管入場人數，並要求民眾落實戴口罩、量體溫、勤洗手等個人防護措施。

社會局長彭懷真表示，前一陣子疫情最嚴峻的時候，考量長輩健康和群聚風險，從3月23日起暫停健康促進活動。如今恢復開放，仍須落實各項防疫措施，因此餐飲服務維持盒餐及送餐，不共餐以降低飛沫傳染風險，也提醒長輩參與活動時，保持安全社交距離，期待長輩逐漸恢復原本生活作息模式，透過社會參與，提升身心健康狀態。

校園開放部分，盧秀燕指出，全市國、高中職及國小校園嘗試假日對外開放，從5月16、17日起試辦；至於周一至周五平日下課後，校園是否對外開放，教育局將先邀請家長、教師、學校一同討論，取得共識後再對外宣布。

盧秀燕強調，市府會逐步開放各地區域活動，讓市民朋友逐步、分階段恢復正常生活；她也提醒，民眾仍須做好各項防疫措施，包括戴口罩、勤消毒、保持社交距離等，一起維護自身與他人健康安全。

(中時 )