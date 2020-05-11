政府振興券還沒有確定，百貨商場繼新光三越率先推出精省券之後，中壢大江購物中心亦宣佈自14日起連續11天對逾20萬會員發送電子抵用券，以刺激後疫情買氣，總計將有3000萬元等價抵用券發放，凡在指定櫃位消費定額即可抵用。

台灣本土零確診連續29天，民眾也開始「自我解禁」外出活動購物，特別是百貨零售業的來客數也明顯增加，大江購物中心看好商機趁勢加碼推出「放肆大撒幣」活動，除了APP會員折價券及聯名卡來店禮，還有全桃獨家的誠品書店消費滿899元即可現抵200元等超值優惠。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，為提升消費者的購物意願，大江將主動以APP簡訊發送折價券，讓APP會員可於館內指定店櫃消費滿999元即可直接現抵100元，第一波預估發送超過20萬份，會員於館內消費滿999元並於結帳時出示折價券即可直接現抵100元，而大江聯名卡友消費滿999元額外再得200元電子現金券。

此外，疫情趨緩後，招商動作亦不停歇，隸屬於兩班家餐飲連鎖集團旗下的「高麗園」韓式銅盤烤肉，首度在桃竹苗展店，預計在6月初試營運，為少見主打「吃到飽」銅盤烤肉餐廳。

(工商 )