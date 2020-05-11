慈濟大學、中研院、台北慈濟醫院合作開發出新冠肺炎IgM/IgG雙抗體檢測試劑。慈濟大學研發長黃舜平教授表示，慈濟大學團隊與中研院研究員吳漢忠以及楊安綏等人合作，開發快速抗體檢測試劑，能夠精準測出受感染者血液中的 IgM與IgG兩種抗體，只要少量血液檢體，毋需機器，十分鐘即可知道是否曾經感染新冠病毒。

黃舜平說，通常在感染病毒後會先產生先遣部隊IgM抗體，此時為感染初期，之後IgM抗體量會消退，接著產生IgG抗體，此時為感染中後期或恢復期。使用雙抗體檢測試劑，就可呈現受感染的階段。

他說，中研院院長廖俊智在新冠肺炎疫情發生之初，即快速整合國內學研單位，形成「COVID-19 合作平台」，各開發平台定期開會並回報進度，讓抗疫的研發工作加速腳步。慈濟大學及台北慈濟醫院也為「COVID-19 合作平台」成員之一，參與新冠肺炎抗體檢測工具的開發。

慈濟大學產學新創組組長鄭文琦表示，開發的試劑，已進行十四例確診檢體及三例健康檢體臨床測試，試劑的準確度為94%、特異性為100%，靈敏度為93%。這套抗體檢測試劑，目前已完成小量試量產，將申請台灣食藥署的核可後，量產並應用於研究及臨床。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，慈濟慈善基金會在疫情爆發之際，即與政府及各民間團體合作，關心第一線防疫人員及居家檢疫者的需要，並分享防疫及醫療物資至全球。此次慈濟大學及台北慈濟醫院與中研院，合作研發的新冠病毒抗體檢測試劑通過許可量產後，將會將試劑送至全球檢驗資源缺乏的國家，協助當地提供慈善醫療檢測服務。

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(中時電子報)