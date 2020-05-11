520總統副總統就職典禮即將舉行， 蔡英文總統今天表示，這次典禮以簡單隆重為原則，但她身為總統，任重道遠的承擔，不會有任何改變。「最重要的是，我的兩任總統任期之間，沒有空窗期」。執政團隊堅守崗位、絲毫都不會鬆懈。

蔡英文今天在臉書表示，防疫優先，總統副總統就職典禮一切從簡！為了配合防疫工作，這次520就職典禮我們以簡單隆重為原則，不舉辦大型戶外集會，也取消了國宴。

不過，她說「我身為總統，任重道遠的承擔，不會因此有任何改變」。國家美學的展現，也同樣不會打折扣。今天我們公布就職典禮的主視覺，呈現出台灣民主的穩固壯大，及面對考驗時，台灣人攜手相挺、團結自信走向世界的意向。「謝謝新生代設計師葉庭語 的創作」。

蔡英文強調，最重要的是，她的兩任總統任期之間，沒有空窗期。就職典禮的舉辦，不會影響執政團隊的工作。堅守崗位、戰戰兢兢，「面對疫情考驗，我們絲毫都不會鬆懈」。

(中時 )