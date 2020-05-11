金門計程車、遊覽車業者欲參加中央因應疫情開辦的培訓補助課程，領取最高120小時1萬8960元的補助金，好減輕生活經濟壓力，第2梯次卻遭以預算用光為由打回票。在立委陳玉珍的爭取下，交通部公路總局今（11）日同意調度經費，持續受理申請作業。
金門地區遊覽車公會、計程車同業公會向陳玉珍反映指出，他們遵照疫情指揮中心指示，要求參加「運輸業人才轉型培訓補助計畫」課程的人數不能超過100人，部分駕駛接受公會協調，才改上第2梯次課程，但準備申請時卻遭監理站以「預算用罄」為由，不同意他們前去申請。
陳玉珍認為，中央以金門「小三通」停航，各行各業受到嚴重衝擊，希望透過因應疫情開辦的「運輸業人才轉型培訓補助計畫」課程，讓遊覽車、計程車從業人員領取最高120小時18960元的補助金，以減輕生活經濟壓力，但相關單位卻以預算用光為打回票，有失公平、公正的作法，落人中央「講話不算話」的口實，嚴重損害政府的威信。
在陳玉珍出面奔走下，公路總局今天同意調度與移撥其他經費，持續辦理地區遊覽車公會、計程車同業公會的第2梯次申請作業，讓紓困方案可以落實執行，協助大家度過難關。
(中時 )
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