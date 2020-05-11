2017年2月，台中發生一起男學生戀上女老師、又怕戀情曝光而將對方砸死命案，因為這是相差16歲的師生戀，由於凶手陳明峰的父親是中華職棒前興農牛總教練陳威成， 消息曝光震驚全台。案發時的陳明峰27歲，就讀台灣體育大學研究所，受到父親耳濡目染，從小就開始打棒球，卻因脾氣火爆，結識了學校的鄭姓諮商師，進而犯下不可原諒的殺人棄屍案。

中職前興農牛教頭陳威成之子陳明峰，殺害大他16歲女友，2審依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳明峰2017年從日本棒球特訓回台後，因為腳傷無法控制情緒，常常為一點小事就與人發生口角，為改善這樣的問題，2013年10月就讀台灣體育運動大學4年級時，台體就為他引薦鄭姓諮商師輔導，兩人因此結識，鄭師知道陳明峰想考研究所，但未獲家人經濟支持，鼓勵他考取後，經濟上就主動給他每月9000元房租，以及每月5000元生活費，豈料後來卻輔導上了床，演變成相差16歲的「師生戀」。

鄭姓女老師輔導有情緒障礙的陳明峰，最後因發展出姐弟戀而遭小情人殺害。（圖／翻攝自當事人畫面）

可是，陳明峰認為，跟一個大自己16歲的女人談戀愛，又接受資助，覺得好像被「包養」，根本不敢跟任何人講，所以高大帥氣的他，雖然校內外很受異性歡迎、臉書也多達2000多個好友，唯獨就是沒有鄭姓女師。

職棒場上受人尊重的教頭陳威成，沒想到會因兒子陳明峰犯下殺人大錯而羞愧。（本報系資料照）

陳明峰曾私下透露，鄭師打算他2017年2月研究所畢業，就脫離師生關係公開戀情，讓愛攤在陽光下，還多次催促他趕緊當兵、找工作，計畫如何撐起2人未來。可是，當時陳明峰已經另結新歡，加上畢業後不再需要鄭女金援，或許就此種下殺機。

鄭姓女諮商師遭殺害棄屍南投山區，鄭女家屬被害租屋處招魂。（中時資料照）

2017年2月6日，陳明峰以旅遊為藉口，將鄭師從彰化家中載到台中市自己的租屋處，卻狠心持球棒猛擊鄭師頭部，再動手勒死對方，接著以租來的自小客車棄屍清境農場附近的山區棄屍。據他犯案後向警方供稱，他想分手，老師打死都不肯，還威脅要將他欠錢的事情暴露出來，他一時情緒激動，才會殺了對方，甚至把責任都推給女老師說：「是被強的」。

陳明峰被突破心防後，坦承案發當日帶鄭女到花蓮旅遊為幌子，騎機車到彰化鄭女老家，將女友載到台中市衛道路他的租屋處，趁鄭師上廁所時，尾隨到門邊，持棒球棒狠狠的往情人後腦杓猛K，再用雙手勒緊頸部，發現鄭師仍有心跳，再用塑膠袋套頭至窒息死亡，取走鄭師皮包內現金7400元，翌日棄屍於南投縣仁愛鄉台14甲線山區。

陳明峰為了感情、金錢等原因，持木製球棒連續重敲鄭女頭部，裝入塑膠袋窒息致死、丟棄屍體的行為，法官認為惡性重大，有與世隔絕必要，但考量陳明峰沒有前科，也認罪，尚未泯滅人性，且長期有自我認同的情緒困擾，因此判處無期徒刑。

(中時電子報)