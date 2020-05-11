直播媒體娛樂影音集團M17集團成功完成D輪近3,000萬美金(約8億元新台幣)資金挹注，此次D輪募資由新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等共同參與投資，最新一輪資金將預計集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場。

M17 Entertainment共同創辦人暨執行長潘杰賢(Joseph Phua)表示，M17集團為內容創作者提供了直播技術與虛擬平台，引領全球每個人生活與娛樂方式的轉型，這項新的資金挹注將能更有效的展現「Empower artists, Entertain the world」的企業願景，全面拓展對於「娛樂」的想像。

此次D輪投資團隊均由知名全球知名投資基金所組成，領投的新加坡商Vertex Growth Fund的董事總經理Hock Chuan Tam表示，娛樂直播產業是一個未來的趨勢，M17集團在日本、台灣跟香港市場的領先表現非常值得關注，相當看好M17集團支持多元創作者在全球發展的策略。

隨著消費者的觀賞偏好逐漸轉變成線上觀看的形式，M17集團充分利用了平台中充滿大量內容創作者及成熟的贊助機制，並專注於深化在日本和亞洲國家的業務發展，同時擴展到美國和中東等新市場，以確保更多大量新用戶和內容創作者。此外，在當前的新冠肺炎影響下，民眾居家時間更較過往增加，過去幾個月中M17集團的簽約內容創作者、新用戶註冊紀錄及用戶互動均創下新高，世界各地的用戶也越來越渴望更多的直播娛樂活動，也發現許多民眾快速抓緊遠距內容消費趨勢，前來洽詢開播的直播主數量也多於以往，成為疫情期間斜槓收入的好管道。

M17集團從2015年成立17 Media開始，目前在日本及台灣已擁有超過60％市佔率，是亞洲最大的直播互動平台，根據Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文公司)指出，預計在2022年亞洲已開發市場中，影音串流的產業將成長到33億美元，其中以日本為最大市場，規模將高達11億美元。

(時報資訊)