從上周五開始武漢、湖北解禁，不再採包機形式返台，改成自行搭機，返台後集中檢疫14天。中央流行疫情指揮中心今指出，目前已有12名台商返台。

指揮中心表示，12名台商中有1位是5月9日返台、昨天有11位，分別送往南、北的檢疫所進行隔離。

指揮中心表示，最快1個月內可解除對武漢台商的註記。但還是要觀察武漢當地的疫情狀況，以及接下來返台的台商中，是否還會有確診者出現。

(中時 )