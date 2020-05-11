武漢解禁搭機 指揮中心：已有12名台商返台 14:372020/05/11 中時 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢解禁搭機 指揮中心：已有12名台商返台。（示意圖 資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從上周五開始武漢、湖北解禁，不再採包機形式返台，改成自行搭機，返台後集中檢疫14天。中央流行疫情指揮中心今指出，目前已有12名台商返台。 指揮中心表示，12名台商中有1位是5月9日返台、昨天有11位，分別送往南、北的檢疫所進行隔離。 指揮中心表示，最快1個月內可解除對武漢台商的註記。但還是要觀察武漢當地的疫情狀況，以及接下來返台的台商中，是否還會有確診者出現。 (中時 ) #武漢 #返台 #搭機 #指揮中心 #12名 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 5／8起可自行返鄉 台商盼一視同仁 04:102020/05/07 焦點新聞 土銀上下一心 度過疫情考驗 04:102020/05/07 產業特刊 曾確診海外國人欲返台 指揮中心考慮列條件 14:532020/05/07 生活 境外如何開放？指揮中心：需多方考量 14:472020/05/07 生活 網傳明舞廳酒店可復業 指揮中心澄清是假訊息 22:362020/05/07 生活 藝文、戶外活動 擬分階放開放 04:102020/05/08 財經要聞 國旅再祭補助 交部稱研議中 04:102020/05/08 生活新聞 傳今晚替職棒開球 陳時中婉拒曝原因 14:202020/05/08 生活 外籍人士盼延簽 指揮中心：相信外交部會視情況准許 15:092020/05/08 生活 疫後新生活 指揮中心推防疫旅遊 04:102020/05/11 生活新聞 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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