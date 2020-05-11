據美國農業部公佈的最新一期數據顯示，截至5月2日當周，大陸買家向美國豬肉出口商發出了40200噸豬肉訂單，創下近6個月來最大購買記錄。此外，大陸買家同時還自美國購買了大豆、棉花、高粱和少量牛肉等農產品。

即便是大陸買家增加進口，美國農民的情況依舊不容樂觀。權威數據顯示，一季度，大陸自美進口農產品355.6億元，增長1.1倍；其中，進口大豆781.4萬噸，增加2.1倍，價值218.8億元，增長2.1倍；進口豬肉16.8萬噸，增加6.4倍，價值30.4億元，增長16倍。

但另一方面，美國農業自2018年開始就已經深陷出口難題，如今又面臨疫情的衝擊，這也使得美國農民的處境變得更加艱難；基於此情況，美國近期也再次頒布救助措施。

眾所周知，隨著全球兩大經濟體經貿關係近期出現的積極信號，大陸自美購買的農產品也出現了上升態勢。整體來看，我國一季度自美進口農產品金額大增110%；其中進口美國豬肉16.8萬噸，同比增長640%，連帶豬肉製品則共計28萬噸，約是去年全年進口量57萬噸的一半。

值得一提的是，大陸買家近期的購買力度還有與日俱增的趨勢。據美國農業部公佈的最新一期數據顯示，截至5月2日當周，大陸買家向美國豬肉出口商發出了40200噸豬肉訂單，創下近6個月來最大購買記錄。此外，大陸買家同時還自美國購買了大豆、棉花、高粱和少量牛肉等農產品。

不過，即使大陸買家加大了購買力度，但美國國內豬肉市場的情況仍舊不容樂觀。據悉，受疫情影響，雖然美國多個大型豬肉加工廠發生因疫情而關閉或減產，至5月1日，生豬日均屠宰量比一周前下降21%，比幾周前下降41%；但是，美國倉儲豬肉存量仍有28.2萬噸，為歷史第四高位。

豬肉市場的情況只是美國農業當前的一個縮影。受疫情影響，美國愛荷華州立大學農業經濟學家迪農就表示，到目前為止，全美農民受到的最大影響是農產品的價格——通常在春季期間，穀類市場的價格會有所上漲，但是今年卻不是這樣；不僅如此，農作物和家禽類的市場價格也出現了下降。

(中時電子報)