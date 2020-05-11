第32例印尼籍女子寫卡片感謝醫護人員、移民署人員。（新北市專勤隊提供）

今年2月間，某非法印尼籍看護新冠肺炎確診，為國內第32例個案，該女因在負壓隔離病房玩直播，暴露個人資訊及醫院資訊，引起社會譁然，經2個月餘療程及3次採檢陰性，上月29日解除隔離出院，並於上周離境返回印尼。

該印尼籍女子2月間因照顧第27例確診對象遭到感染，由於心生畏懼，未依規定到醫院採檢。移民署接獲指示，立即將該女查處到案，經篩檢確認感染新冠肺炎，由醫院收治負壓隔離病房治療。

收治初時，該女因個性活潑，為舒解苦悶，竟在臉書向友人直播，經媒體報導，引發軒然大波。

上月29日該女解除隔離出院，移民署新北市專勤隊派員前往醫院接管，院方告知醫療費用全數由我國政府負擔，該女感動落淚，親寫卡片向醫護人員及移民署人員致謝，感謝移民署人員並沒歧視她，醫護人員不僅聽她訴苦、照顧她痊癒，還幫她買喜歡吃的東西。

新北市專勤隊表示，移民署配合我國防疫政策，推動「逾期停（居）留外來人口擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，希望逾期滯台的外來人口能勇敢出面，移民署除將協助辦理相關返國手續，也將安排有疑似症狀的非法外來人口接受妥適醫療照護。

移民署呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口主動投案，相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線。

(中時 )