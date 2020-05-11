國民黨文傳會主委王育敏（左）與新北市議員江怡臻（右）。（周毓翔攝）

行政院推出紓困方案，不過因為程序繁瑣，不僅基層民眾搞不懂，第一線受理申辦的公務單位也面臨沈重壓力。國民黨今天開記者會質疑紓困標準不公，還讓公務人員過勞。新北市議員江怡臻指出，已經有公所基層的臨時人員因為壓力太大，已經喊要離職。

江怡臻指出，中央所開出的紓困條件，其實區公所在比對資料上也遇到很多困難，區公所的人員不僅要消化大量申請案，還要應對第一線申辦民眾的權利，許多才領兩萬多塊的臨時人員為此還得加班，她已經聽說有人受不了想要離職了。

國民黨文傳會主委王育敏說，行政院稱紓困方案可以幫助到18萬民眾，但現在只審查通過才不到1000件，執行率不到1％，緩如牛步，這樣是要那些需要幫助的民眾還要等多久？而中央自己說要審核，地方送上去之後，又說地方能審則審，讓地方政府無所適從。

王育敏批評現在的紓困亂象根本是在刁難甘苦人，大熱天要去排隊，實際能領到的人也不多，這不是擾民什麼是擾民。而基層公務員也是累翻，行政院院長蘇貞昌根本是「將帥無能，累死三軍」，政府有責任要解決亂象。

王育敏認為，現在的紓困方案受益人數過低，目前預估60萬勞工受益、而擴大現金補助則估計154萬民眾可領到一萬元補助，但我國勞工人數達1151萬人以上，我國仍有近九成勞工無法獲得紓困補助，因此呼籲行政院應進一步擴大紓困補助範圍，讓更多國人能夠獲益。

此外，王也質疑這對納保低收勞工不公，交通部和文化部都提出最高6萬元的紓困補助，王育敏質疑，如果紓困標準是要幫助低收入民眾，為何現在有納勞保的低收勞工，反而得不到任何補助？顯然現在的紓困方案標準過於混亂，呼籲所有民眾應該一視同仁，在統一標準下，排富發現金。

(中時 )