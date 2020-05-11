針對罷韓最新民調逾半市民要投同意票，國民黨主席江啟臣直說，罷免是民眾權利。（柯宗緯攝）

國民黨主席江啟臣及黨副祕書長謝龍介今（11）日到高雄與藝人沈玉琳合體上網路節目《謝謝琳來了》，宣傳高雄美食、觀光。針對6月6日罷韓投票在即，今媒體公布逾半數將投同意票，江啓臣重申，罷免是民眾權利，全力挺韓拚市政及以紓困、振興為優先。謝龍介坦言，國民黨若站上火線，恐是兩面刃，但他觀察有部分民眾氣已經消了，主要是看見韓在市政上的用心。

江啓臣表示，今天不會與韓國瑜見面，雙方日前已經碰過面，彼此交換防疫、振興、紓困等意見。而針對媒體公布最新罷韓民調結果，他直說，不管是任何民調，作一個政黨，時時刻刻都會面臨不同檢驗，不光是地方執政縣市的檢驗，也包括民意代表等等，都必須平常心坦然去面對這些變化。

江啓臣說，當下最重要的工作，應該就是把本分做好，因為這些檢驗是不是說一時一刻，隨時都在檢驗我們，他相信韓國瑜也一定是盡他最大的努力，把市政工作做好，那現在在做防疫，我們也看到他非常努力。

江啓臣為韓國瑜緩頰說，尤其這1年多來，看到高雄市在不管是路平、燈亮、水溝通等基礎建設，還有觀光、新創行業等等努力，都有看到一些成績，可供民眾來檢驗。

至於最後關頭是否動員反制？江啓臣重申，這跟看待民調一樣，選舉跟罷免這都是民眾的權利，絕對的尊重公民權的行使，但對高雄而言，在疫情趨緩之後，大家更需要的是在紓困、振興工作攜手合作團結，把經濟繁榮重新再找回來，讓市民生活回歸正常。

「路遙知馬力，日久見人心！」謝龍介則認為，針對韓國瑜參選總統，南部鄉親比較感性重感情，當時很多人很生氣，但這段時間下來，有些人還在氣，有些人氣已經消了，為什麼會消呢？因為看見韓國瑜「回歸市政」，感受到市政的努力，自然很多問題會迎刃而解，誤會就可以冰釋了。

謝龍介說，這時候的相挺跟「選舉拜託投一票」的相挺不同，現在是用理性與感性訴求，呈現市政的建設跟落實，相信以南部人的感性、重感情個性，終究會被感動的比較多。

謝龍介也提到，韓國瑜受到很多針對性的抹黑時，有時稍微有一點反應，動一點氣，很多高雄市民也看到那一種針對性，「不符合我們南部人的性格」，讓鄉親也覺得說「不要做得太過頭」，所以黨的態度是傾向市政宣導就列為第一優先。

對於國民黨是否在最後關頭站上火線反罷免？謝龍介說，「站上火線，我想這是雙面刃」，重申防疫第一優先，台灣做得不錯，所以給陳時中掌聲，可是全世界都陷入危機，台灣不是已經安全得分了，後面還有很長的一段路要走，因此現在動員未必是正面且可以達到目的。

(中時 )