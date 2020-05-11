大安媽祖文化園區因預算問題導致計畫歷經三任市長仍無法完成，台中市議員李中11日表示，即便園區第二期與第三期計畫，市府屆時還是需要將經營委外，因此，不如此時就將該案轉化為ROT案，讓有能力經營的單位來完成後續的興建，市府能節省公帑起且不違背議會決議，廠商也能將其營運方向融入興建規劃。

李中指出，台灣最可貴的就是對每一個宗教都給予尊重，不希望宗教間產生對立，每個宗教因為幾千年的積澱都有深厚的文化，每個人不管有沒有信教，對參加某些宗教的文化活動都已習以為常。

李中說，例如市政府每年聖誕節都會幫忙做聖誕點燈的活動，學校、老師也會利用聖誕節宣傳聖誕節的文化故事。另外，台中市現在有很多東南亞移工，這個月剛好是伊斯蘭教齋戒月，過去市府也曾舉辦開齋節活動。此外，泰國的潑水節也是佛教的浴佛禮文化，這些種種的活動，在台灣都可以彼此尊重，因此由政府部門來主導文化園區興建也未嘗不可。

李中說，市政府先前花了6億，之後如果還要加錢，最後卻無法營運，還是得把它OT出去，那不如把過去的基礎當作ROT的基礎，讓大甲鎮瀾宮、東區樂成宮，彰化南瑤宮等有實力的單位，現在就開始思考經營管理方向並完成最後的興建階段。我們非常尊重每個宗教的文化，希望能夠有各種的宗教文化在我們台中市發展。

(中時 )