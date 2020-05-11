針對民進黨立委何志偉今天召開記者會指中原大學老師在課堂上提及「中華民國」，竟遭校方要求公開道歉一事，中原大學發布聲明指出，從未禁止老師在課堂上提及中華民國，若處理過程中，行政單位有用語不夠精準之處，校方也將要求改進。

何志偉今天召開記者會指出，日前中原大學生物科技系副教授招名威在課堂上推測病毒源自於中國武漢，並提及「中華民國」，不料竟引發陸生不滿，向校方投訴，校方隨即要求招名威道歉，因此招名威於4月10日在課堂上向該名陸生致歉。

中原大學表示， 中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，校方從未禁止老師在課堂上提及中華民國。但 中原大學一向以營造友善校園為教育使命，保障任何國家或地區學生的受教權，並強調彼此尊重。

中原大學說， 任何老師在課堂上，學生若有反應教學意見，學校基於保障學生學習的立場，均會要求改善並加強輔導。

中原大學說，此案源自3月13日招名威老師「生物化學課」上課內容，經課程調查小組檢視上課影片及詢問當事人，證明招老師確實在上課時講述內容與課程專業無關，並建請改善。處理過程中，學校行政單位若有用語不夠精準之處，校方將要求改進。

(中時 )