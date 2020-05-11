大甲鎮瀾宮媽祖遶境復辦？ 陳時中：我不贊成 14:432020/05/11 中時 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲媽祖繞境進香，是台灣每年傳統民俗活動一大盛事，每次都吸引超過數十萬人參加。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內連續29天沒有本土疫情，是否能準備復辦大甲鎮瀾宮媽祖遶境？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，遶境活動還是要繼續維持社交安全距離，戴口罩。目前來說，他還不贊成這麼快就舉行這麼大型的活動。 陳時中說，現在放寬餐飲限制，職棒場地入場次序都很好，可以放寬到2000人，但現在他並不贊成這麼快舉辦大型遶境活動。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則表示，若可以辦就讓媽祖提早繞境，帶動經濟，信徒很期待。 鄭銘坤說，從頭至尾各遶靜團隊都很期待以及蓄勢待發，只要一聲令下，隨時都可以出發。 (中時 ) #遶境 #鄭銘坤 #出發 #大甲鎮瀾宮媽祖 #復辦 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 夏秋航次再取消！遊輪業全球航程最遠砍到11月 16:252020/05/07 生活 體育署18日開組委會 全中運復辦看到曙光 17:372020/05/07 體育 崔天凱：勿任少數人 操弄中美對抗 04:102020/05/08 話題觀察 28天0本土病例！大甲媽將遶境？鎮瀾宮：天氣正熱不適合 19:462020/05/10 生活 連28天沒本土病例 大甲媽恢復遶境？鎮瀾宮說話了 10:572020/05/11 生活 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。