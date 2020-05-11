國內連續29天沒有本土疫情，是否能準備復辦大甲鎮瀾宮媽祖遶境？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，遶境活動還是要繼續維持社交安全距離，戴口罩。目前來說，他還不贊成這麼快就舉行這麼大型的活動。

陳時中說，現在放寬餐飲限制，職棒場地入場次序都很好，可以放寬到2000人，但現在他並不贊成這麼快舉辦大型遶境活動。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則表示，若可以辦就讓媽祖提早繞境，帶動經濟，信徒很期待。

鄭銘坤說，從頭至尾各遶靜團隊都很期待以及蓄勢待發，只要一聲令下，隨時都可以出發。

(中時 )