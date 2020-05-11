大陸最大火箭「長征五號B」，進行首次試驗驗證的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，6日返回過程中出現異常。據傳，長征五號B恐失控脫離軌道，下墜進入大氣層。

據《新華社》報導，「長征五號B」全長約53.7公尺，採用無毒無汙染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛重量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前大陸近地軌道運載能力最大的運載火箭。長征五號B運載火箭搭載的試驗飛船，原定試驗「柔性充氣式貨物返回艙試驗艙」功能，日前卻在返回過程中發生異常。

據《航太（Aerospace）》指出，台灣時間11日下午約4點半前後6小時，長征五號B將以不受控的方式脫離軌道，成為數10年來重返大氣層的最大物體，並可能墜落在加州外海一帶，但具體時間很難預測，因大氣阻力和太陽活動的變化，都可能影響重返大氣層的時間，且時間偏差1分鐘，殘骸掉落的位置就會改變約500公里。

大陸航天專家、小火箭公號創始人邢強接受《環球時報》採訪時表示，大陸運載火箭的殘骸掉落軌跡經精確規劃，且火箭大部分結構會在大氣層中焚毀，基本上不會對地面造成危害。

邢強也指出，長征五號作為大陸第一個一級半構型火箭，利用一級火箭直接將有效載荷送入預定軌道後，剩餘的火箭部分的確在軌飛行，尺寸比常見的二級火箭大得多，但火箭本身結構是「薄皮大餡」，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘火箭殼體質量並不大，以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。此外，他也提到，火箭殘骸的飛行軌跡並非「不受控」，通常殘骸最終落點都在南太平洋人跡罕至的「航天器墳場」。

(中時電子報)