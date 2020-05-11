大聯盟今年預計只打80場，相較於原本的162場，球員大約只能拿一半薪水，工會也同意。然而老闆們認為沒觀眾就沒票房收入，所以球員還要再減一次薪。這次若真的減薪可能後果嚴重。

美媒NBC Sports報導，球員無法接受更低的薪資，最壞的情況是引發勞資衝突，也就是搞到真的沒球可打。The Athletic報導認為進一步減薪似乎無可避免，因為他們只能閉門比賽，老闆最多就是把收益拿出來，有多少分多少，不能給球員保障薪資。

事實上這種自然災害本來就沒義務要老闆出錢，依照規定他們可以整季放棄而不必支薪給球員。然而球員認為，新冠疫情不可能在今年完全撲滅，球員在任何時候上場比賽都有染病風險。

好消息是大聯盟球團的體質強健，背後的老闆都很有錢，一兩年的損失他們是有能力吸收的。相較之下，歐洲頂級足球聯賽就有些球隊撐不住，例如西甲豪門巴塞隆納是會員組成，長時間沒收入就會拖垮球隊。大聯盟老闆預計本周就會找球員談判。

(中時電子報)