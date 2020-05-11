工作地點為新北各國中小學、公有市場、淡海輕軌、各區公所、動物保護防疫處及市府大樓各機關，負責協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

勞動部「安心即時上工」計畫上路近1個月，新北市釋出1816個職缺，已有1680人陸續派工；60歲阿莉（化名）2年前因公司搬遷離職，卻受限中高齡限制，遲遲無法順利重返職場，這次申請「安心即時上工」計畫，目前在就業服務站協助量體溫、消毒等工作，她說「暫時能度過疫情寒冬！」

阿莉說，她原從事會計工作多年，離職後不僅小孩學貸負擔大，每月房租更是讓生活入不敷出，離職後雖積極尋求重返職場，卻受限中高齡等因素，只能到處擔任短暫的臨時工作，經朋友告知「安心即時上工計畫」便前來登記，目前在三重就服站從事體溫測量、消毒防疫與行政庶務的工作。

新北市就服處表示，阿莉工作態度佳，主動協助引導民眾，並積極協助站上業務，讓她可以暫時有收入，減輕經濟負擔，就服處將持續為她媒合再次回歸職場的機會。

新北市勞工局表示，安心上工計畫共1816個職缺，已派工1680人，工作地點為新北各國中小學、公有市場、淡海輕軌、各區公所、動物保護防疫處及市府大樓各機關，負責協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作，符合資格且有需求民眾皆可來申請。

新北市勞工局指出，疫情引發失業潮持續擴大，新北市就服處開辦「失業給付團辦2.0」，針對大量解僱的勞工，以及初次申請失業給付的勞工，另採團辦方式，即日起每周一、三、五固定時段團體收件、解說辦理，加速申辦進度，也讓民眾不需久候，增加服務運轉量。

(中時 )