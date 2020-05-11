因應新冠肺炎疫情影響，各地區市場遠距教學需求急遽增長，帶動第一季Chromebook系列產品出貨動能激增，品牌廠宏碁（2353）亦因此受惠，在第一季順利拿下全球Chromebook市占之冠。

根據國際市場研調機構IDC調查統計，宏碁今年首季在Chromebook系列產品線，以優於業界平均的19％年增長，及28％的市占率奪下全球銷售第一。除在泛歐地區以31％市占穩居市場之冠外，另在泛美及泛亞區亦分別以28％與33％的市占位居領先地位。

宏碁4月合併營收亦有近18％月減、為197.48億元，但較去年同期增長41.1％。累計其前4個月合併營收為686.02億元，年減幅度大幅收斂至0.1％。

宏基表示，受惠居家辦公及遠距教學需求挹注，其在積極抓住市場機會帶動下，在Chromebook產品單月營收飆出近328％的年增幅，另在輕薄型筆電產品營收亦有近翻倍的表現。

此外，集團旗下多重事業引擎策略的動能持續發酵，包括安碁資訊（6690）4月營收有年增12.7％、達近0.48億元的表現，展碁國際（6776）則受惠任天堂產品及防疫型家電熱銷，營收年增52.2％、達13.96億元。另智聯服務（6751）及安圖斯等子公司，單月營收也分別有逾7成及4成以上的年增幅。

(工商 )