正德(2641)公布第1季財報，單季營收1.92億元，營業毛利0.52億元，毛利率26.99％，年增2.61％，稅後淨利0.25億元，年增39％，每股盈餘0.17元。正德近兩年調整船隊營運模式加上營運上配合市場發展趨勢與需求，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利及獲利都較前一年度同期改善。

2019年正德分別於3月及10月簽約斥資購買載重噸數4.2萬噸及2.8萬噸散裝貨輪，並於4月及11月下旬加入營運行列，同時已簽妥長約鎖住獲利，除自有船隊外，正德也與國外同業策略性結盟，合資購買船舶，8月及9月各有一艘輕便極限型船交船、出租運作，可挹注獲利表現。2019年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險。

正德船隊數量有14艘，其中，11艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租。租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

受新冠疫情、傳統淡季影響，今年首季散裝海運市場陷入極端低迷狀態。但全年來看，在全球疫情有趨緩的態勢下，巴西鐵礦砂出貨大幅增加、第2季為農產品收成旺季，糧食貿易有望好轉，反映大陸復工帶動需求回溫，全球各地逐漸恢復經濟活動，未來歐美消費動能恢復，近期油價暴跌，亦有利航商營運成本大幅下滑，散裝航運市況已見觸底復甦。

雖然新冠疫情影響上半年表現，下半年市況有待觀察疫情變化，但可確定的是在全球確診人數持續下降，油價徘徊在低檔，加上第3季進入海運旺季，因疫情遞延的需求將使市場逐步加速回復至合理水準。不過，第3季以後北半球穀物和煤炭運輸旺季，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，散裝航運市場今年可望復甦穩定緩升。

此外，正德4月合併營收為0.64億元，年減2.06％，累計前4月合併營收2.56億元，年減1.55％。

(時報資訊)