記憶體模組廠十銓(4967)4月營收5.41億元，雖比3月高檔下滑18.65%，但比去年同期增加3.73%，為歷史同期新高，旗下電競、工控雙箭業績續熱。

十銓4月營收5.41億元創同期新高，主要受惠DRAM價格上漲10-15%，以及中國大陸的DRAM PC OEM代工、庫存回補、NB及平板升級等需求帶動；其工控產品線銷量連5個月成長，累計增長幅度近2成。展望第二季，公司積極爭取POS、醫用電子及遠端居家辦公等客戶，擴大穩定長期合作客戶及爭取新客戶訂單。

雖下半年能見度尚不明，得看疫情緩解程度而定；疫情肆虐導致總體經濟下滑，但消費性電子產品短期營收逆勢上揚。

全球遭受COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)所擾，人們減少外出，轉向電子商務，宅經濟促使各類遊戲機Switch、STB等產品需求竄出，十銓認為電商出貨佔比將大幅成長，持續投資與擴大業務布局。

記憶體IC價格方面，上游原廠供應目前未見明顯新增產能，DRAM及NAND FLASH供需仍處於緊張平衡的狀態；十銓看好這波疫情對全球強化5G、大數據、資料中心、伺服器等基礎建置的正面影響，可望帶來大規模基礎建設與記憶體升級需求，拉貨需求終將浮現，有助挹注營運成長。受惠低價庫存以及市場搶補貨，十銓今年第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。

此外，十銓不畏疫情衝擊提前部署，擴大徵才，針對未來新產品研發及新應用市場開拓做準備。

(時報資訊)