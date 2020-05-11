中信金（2891）今舉行法人說明會，對外說明2020年第一季營運概況及經營績效。中國信託金控2020年第一季稅前盈餘142.38億元，稅後盈餘為121.60億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為14.67%，稅後資產報酬率（ROA）為0.77%，每股稅後盈餘（EPS）為0.62元。第一季中信銀的存放利差和淨利差（NIM）都較上一季成長，其中存放利差為1.85%，季增2個基本點；而淨利差為1.49%，季增2個基本點。首季放款年增6%，存款年增8.7%。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，2020年第一季全球金融市場雖受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情大幅影響，但中信金控整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，第一季稅後盈餘仍較去年同期成長將近10%。其中，中信銀第一季合併稅後盈餘為83.89億元，台灣人壽第一季合併稅後盈餘為42.32億元。

中國信託銀行2020年第一季主要核心業務表現穩健，銀行存、放款及財富管理業務均維持良好動能，持續帶動淨利息收益與手續費淨收益成長。資產品質方面，截至2020年3月底，中信銀行之合併逾期放款比率為0.41%，合併呆帳覆蓋率為324.2%，風險控管得宜。保險業務方面，台灣人壽受惠於投資收益的挹注及避險成本下降，獲利大幅成長，第一季稅後淨利較去年同期成長高達52.9%。台灣人壽準備金負債成本亦較去年同期大幅降低20個基點，擴大經常性利差，進一步強化台灣人壽獲利體質。

(時報資訊)