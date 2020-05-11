傳奇(4994)公布第1季財報，單季營收7.72億元，年減5.32％，主要2018年底上市手機遊戲《風之國度》在去年第1季表現優異，墊高營收基期，營業利益為1.18億元，稅後淨利合計1.01億元，年減40.1％，每股盈餘為0.91元。此外，傳奇4月營收2.55億元，營業利益0.02億元，稅前虧損0.02億元，每股虧損0.03元；累計前4月營收10.28億元，營業利益1.19億元，稅前淨利1.39億元，每股稅前盈餘1.25元。

傳奇今年第1季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權大陸簡悅開發製作並發行的手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出，至今穩定營運中，第1季合併遊戲收入及權利金收入為7.46億元及0.26億元，年減4.55％及22.62％。

公司自製手遊《幻想神域2國際版》已在4月中正式上線，由傳奇自行營運，因上市首月緣故，廣告推廣行銷費用較多，以致稅前出現虧損。5月開始可認列完整月份收入，並規劃於6月展開《幻想神域2日版》事前預約，單月獲利有望提升。

(時報資訊)